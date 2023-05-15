16-летняя курская рапиристка завоевала "бронзу"

Курские рапиристки снова отличились
Фото: Светлана ВОЛКОВА
16-летняя курская рапиристка Полина Волобуева в Нижнем Новгороде завоевала бронзовую медаль молодежного первенства страны, которое проводится среди спортсменов до 24 лет.
В четвертьфинале Полина Волобуева в напряженном поединке одолела Адэлину Бикбулатову из Башкортостана – 15:14.
В полуфинале курянка уступила чемпионке России Анне Соловьевой из Московской области всего три укола - 15:12.
Напомним, что в этом году 16-летняя Полина Волобуева уже завоевала четыре золотые медали в личных и командных соревнованиях на юниорском и кадетском первенствах страны.
Поздравляем с «бронзой» Полину и тренера! Удачи!