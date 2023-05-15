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НовостиСпорт15 мая 2023 11:58

16-летняя курская рапиристка завоевала "бронзу"

Ранее Полина Волобуева взяла четыре "золота" на юниорском и кадетском первенствах России
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курские рапиристки снова отличились

Курские рапиристки снова отличились

Фото: Светлана ВОЛКОВА

16-летняя курская рапиристка Полина Волобуева в Нижнем Новгороде завоевала бронзовую медаль молодежного первенства страны, которое проводится среди спортсменов до 24 лет.

В четвертьфинале Полина Волобуева в напряженном поединке одолела Адэлину Бикбулатову из Башкортостана – 15:14.

В полуфинале курянка уступила чемпионке России Анне Соловьевой из Московской области всего три укола - 15:12.

Напомним, что в этом году 16-летняя Полина Волобуева уже завоевала четыре золотые медали в личных и командных соревнованиях на юниорском и кадетском первенствах страны.

Поздравляем с «бронзой» Полину и тренера! Удачи!