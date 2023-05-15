81-летний курянин отправил мошенникам миллион рублей

Пенсионер поверил звонившему и выполнил все инструкции Фото: Даниил НАЙХИН

81-летний житель Курска стал жертвой наиболее распространенного вида мошенничества и перевел преступникам миллион рублей. Ему позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что банковский счет пенсионера находится под угрозой совершения мошеннических действий. Чтобы это предотвратить, необходимо перечислить деньги на защищенную ячейку, рассказали в полиции.

Пенсионер поверил звонившему и выполнил все инструкции. После этого преступник перестал выходить на связь.

Осознав, что стал жертвой мошенников, курянин обратился с заявлением в полицию. Он рассказал, что знал о подобных схемах преступлений, но всерьез поверил, что на его имя посторонние люди смогут оформить кредит.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ни в коем случае нельзя переводить деньги на неизвестные счета по указанию людей по телефону, кем бы они не представлялись, и с какого бы номера телефона они не звонили!

Прервите разговор и сохраните свои деньги!

Полиция просит курян рассказать правила финансовой безопасности своим пожилым родственникам.