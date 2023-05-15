В Курске открылась выставка памяти фотографа Геннадия Бодрова

В «Веранде» открылась выставка памяти курского фотографа Геннадия Бодрова.

Геннадий Бодров — фотохудожник, жил и работал в Курске. Шесть персональных выставок фотографа состоялись в России, Польше, Австралии и Германии, две из них прошли посмертно — в 1999 году его убили грабители ради фототехники.

Себя Бодров определял как социального фотографа. В его объективе отразилась жизнь деревенской глубинки и непарадные городские будни, простые игры детей и духовные откровения взрослых, возрождение религиозных традиций и ежедневная борьба за выживание в ситуации дефицита товаров и кризиса идеи. Эти темы лучше всего характеризуют Геннадия Бодрова, выделяя его среди лучших.

Выставка проводится совместно с Галереей «АЯ», в экспозиции также представлены памятные альбомы, изданные Олегом Радиным и друзьями фотографа «Черно-белая Россия Геннадия Бодрова».

Посмотреть работы можно будет до 28 мая: с 10 до 19 по будням и с 12 до 16 по выходным.