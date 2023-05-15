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НовостиСпорт15 мая 2023 7:38

Куряне завоевали шесть медалей на Первенстве России по всестилевому каратэ

В соревнованиях приняли участие 804 спортсмена из 52 регионов
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Куряне снова показали отличный результат

Куряне снова показали отличный результат

Фото: Светлана ВОЛКОВА

11-13 мая в Орле прошло Первенство России по всестилевому каратэ среди юношей и девушек 12-13 лет. В соревнованиях приняли участие 804 спортсмена из 52 регионов .

Сборная команда Курской области была представлена воспитанниками Ассоциации Витязей и Спортивной школы имени Н.И.Солодухина.

По результатам выступления победителями в своих категориях стали Дарья Аникушина, Александр Векшин и команда девушек – Дарья Аникушина, Валерия Гончарова, Полина Фурсова.

Серебряные медали завоевали Александр Отенко и Матвей Арсеньев, бронза у Егора Лукьянчикова.