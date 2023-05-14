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НовостиПроисшествия14 мая 2023 7:08

30-летний житель Курской области ответит в суде за убийство возлюбленной

Во время ссоры женщина выпала с 13 этажа
Анна ГРЕБЕНКИНА

Курчатовские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве.

По данным регионального СУ СКР, днем 24 февраля мужчина находился в подъезде на 13-ом этаже одного из жилых домов Курчатова. Там он поссорился со своей 38-летней сожительницей и толкнул ее в сторону открытого окна. Женщина рухнула вниз. В результате падения с большой высоты она получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.