В Курской области запустят "горячую линию" по вопросам защиты от клещей

Курянам советуют соблюдать меры предосторожности на природе Фото: Светлана ВОЛКОВА

C 15 по 26 мая в Курской области будет работать "горячая линия" по вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами.

Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют о правилах индивидуальной защиты, действиях в случае присасывания клеща, признаках заболеваний, передающихся клещами, а также проинструктируют по вопросам профилактической вакцинации от клещевого энцефалита для выезжающих на эндемичные территории.

Консультацию можно будет получить в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам горячих линий Управления Роспотребнадзора по Курской области и его территориальных отделов

- в Курске 8 (4712) 58-71-86

- Железногорске 8 (47148) 2-46-49

- Льгове 8 (47140) 2-14-88

- Судже 8 (47143) 2-16-38

- Щиграх 8 (47145) 4-39-65.

Консультацию специалистов Центра гигиены и эпидемиологии можно получить, позвонив по телефонам

- в Курске 8 (4712) 22-33-02

- Судже 8 (47143) 2-21-80

- Железногорске 8 (47148) 4-51-07

- Льгове 8 (47140) 2-31-32

- Щиграх 8 (47145) 4-20-65.