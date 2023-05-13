В Курской области запустят "горячую линию" по вопросам защиты от клещей

Курянам советуют соблюдать меры предосторожности на природе
Фото: Светлана ВОЛКОВА
C 15 по 26 мая в Курской области будет работать "горячая линия" по вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами.
Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют о правилах индивидуальной защиты, действиях в случае присасывания клеща, признаках заболеваний, передающихся клещами, а также проинструктируют по вопросам профилактической вакцинации от клещевого энцефалита для выезжающих на эндемичные территории.
Консультацию можно будет получить в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам горячих линий Управления Роспотребнадзора по Курской области и его территориальных отделов
- в Курске 8 (4712) 58-71-86
- Железногорске 8 (47148) 2-46-49
- Льгове 8 (47140) 2-14-88
- Судже 8 (47143) 2-16-38
- Щиграх 8 (47145) 4-39-65.
Консультацию специалистов Центра гигиены и эпидемиологии можно получить, позвонив по телефонам
- в Курске 8 (4712) 22-33-02
- Судже 8 (47143) 2-21-80
- Железногорске 8 (47148) 4-51-07
- Льгове 8 (47140) 2-31-32
- Щиграх 8 (47145) 4-20-65.