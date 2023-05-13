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НовостиПолитика13 мая 2023 6:35

Замминистра обороны РФ проинспектировал в Курской области строительство военного госпиталя

Его возведение планируют завершить этим летом
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

Курскую область с рабочей поездкой посетил заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов. Местные власти обсудили с гостем перечень вопросов взаимодействия с Минобороны России.

Встреча прошла на строительной площадке военного госпиталя. Здесь осмотрели ход работ на объекте. Летом этого года планируется завершить возведение госпитального комплекса. Сейчас здесь обустраивают инженерные коммуникации и ведут внутренние работы. Закуплено необходимое медицинское оборудование.

Со своей стороны до 1 июня администрация Курска отремонтирует и расширит свой участок дороги и тротуара, благоустроит прилегающую территорию. Кроме того, договорились проработать вопрос о предоставлении жилья медицинскому персоналу.