Курские волейболистки в трех партиях одолели дубль «Уфимочки»

Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В Череповце продолжается второй тур турнира за 1-6-е места в чемпионате России по волейболу в высшей лиге «А» среди женских команд. Накануне, 11 мая, наш «ЮЗГУ-Атом» встречался с «Уфимочкой-УГНТУ». Башкирский клуб не смог навязать борьбу главному претенденту на золотые медали. Итоговый счет – 25:19, 25:20, 25:16 и суммарные 3:0 в пользу «атомных».

Тем временем владимирский «Муром» в четырех партиях переиграл «Динамо» из Анапы, а дубль калининградского «Локомотива» уступил местной «Северянке» (1:3).

После вчерашнего игрового дня «ЮЗГУ-Атом» продолжает единолично лидировать – 108 очков. В ТОП-3 входят «Северянка» (104) и «Локомотив-2» (93). Теперь завтра, 13 мая, курские волейболистки сыграют с калининградским клубом. Начало встречи в 17:00. В случае победы наши девушки досрочно завоюют чемпионский титул. И запланированный на 14 мая поединок с «Муромом» уже ни на что не повлияет.