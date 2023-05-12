В Курск доставят мощи святого великомученика Георгия Победоносца

Приложиться к мощам куряне смогут в Знаменском кафедральном соборе с 7:00 до 19:00 Фото: Светлана ВОЛКОВА

13 мая по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Курск пребудет ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца.

Святыня пробудет в Курске один день, 14 мая. Приложиться к мощам куряне смогут в Знаменском кафедральном соборе с 7:00 до 19:00.

В этот день в 9:00 в храме будет также совершена Божественная литургия, а в 10:30 состоятся Крестный ход и молебен.

Георгий Победоносец - один из самых почитаемых святых в православной вере. Великомученик является небесным покровителем воинства.

Принесение мощей великомученика из Свято-Троицкой Сергиевой лавры в города России началось 6 мая в московском Георгиевском храме на Поклонной горе