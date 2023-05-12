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НовостиПроисшествия12 мая 2023 11:47

В Курске пенсионерка пострадала в салоне автобуса

ЧП произошло на проспекте Победы
Ольга ДАНИЛОВА
ЧП произошло в салоне "Волгабуса"

ЧП произошло в салоне "Волгабуса"

Фото: Даниил НАЙХИН

Происшествие случилось 11 мая в десять часов 50 минут на проспекте Победы Курска, недалеко от дома номер 50.

- По предварительным данным 36-летний водитель, управляя автобусом «Волгабус», двигаясь по проспекту Победы со стороны проспекта Дериглазова в направлении улицы Карла Маркса, допустил падение 71-летней женщины-пассажира. В результате ДТП пенсионерку с травмами доставили в больницу Курска, - рассказали в УМВД региона.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

За 11 мая в Курской области зарегистрировано три ДТП, в которых четыре участника дорожного движения получили ранения.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления четыре водителя, еще четверо отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, а один задержан по ст.264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).