В Курске пенсионерка пострадала в салоне автобуса

ЧП произошло в салоне "Волгабуса" Фото: Даниил НАЙХИН

Происшествие случилось 11 мая в десять часов 50 минут на проспекте Победы Курска, недалеко от дома номер 50.

- По предварительным данным 36-летний водитель, управляя автобусом «Волгабус», двигаясь по проспекту Победы со стороны проспекта Дериглазова в направлении улицы Карла Маркса, допустил падение 71-летней женщины-пассажира. В результате ДТП пенсионерку с травмами доставили в больницу Курска, - рассказали в УМВД региона.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

За 11 мая в Курской области зарегистрировано три ДТП, в которых четыре участника дорожного движения получили ранения.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления четыре водителя, еще четверо отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, а один задержан по ст.264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).