В Курске при столкновении трех авто пострадали два водителя

За 11 мая в Курской области зарегистрировано три ДТП Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП произошло 11 мая в девятом часу утра на улице Сумская Курска.

По предварительным данным здесь столкнулись три авто: «Ниссан Кашкай», под управлением 37-летнего водителя, «Ниссан Х-L», за рулем которого был 27-летний мужчина и «Мазда 6», под управлением 33-летней женщины.

«Ниссан Х-L» в результате аварии врезался в ограждение, а "Ниссан Кашкай" - перевернулся. В ДТП водители автомобилей «Ниссан Кашкай» «Ниссан Х-L» получили травмы.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сообщили в ГИБДД региона.

За 11 мая в Курской области зарегистрировано три ДТП, в которых четыре участника дорожного движения получили ранения.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС четыре водителя, еще четверо отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, а один задержан по ст.264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).

Выявлен 51 пешеход, нарушивший ПДД РФ.

Всего выявлено 5391 нарушение ПДД РФ, 4821 нарушение выявлено средствами фото-видеофиксации.