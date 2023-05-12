В 2023 году завершат ремонт во всех поликлиниках Курска

Реконструкцию проводят по программе модернизации первичного звена здравоохранения Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году планируют отремонтировать городскую поликлинику №2 и здание Курской центральной районной больницы. Таким образом, будет завершен ремонт всех поликлиник областного центра. В 2024 и 2025 годах пройдет реконструкция районных медучреждений, сообщили в Доме Советов.

Сейчас идет ремонт в поликлинике Курской городской больницы №4. Реконструкция проводится благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая является частью нацпроекта «Здравоохранение».

Капитальный ремонт в здании не проводили с момента его постройки. В апреле этого года был заключен контракт с подрядной организацией. Ремонт предполагают завершить к декабрю. В поликлинике начались подготовительные работы во внутренних помещениях. Намечено выполнить отделку фасада, замену оконных и дверных блоков, инженерных систем и внутреннюю отделку помещений.

- На ремонт поликлиники выделено более 219 млн рублей. Кроме того, планируется закупить современное медицинское оборудование на сумму около 50 млн рублей. Здесь появятся цифровые рентгеновские аппараты и флюорограф, – отметил вице-губернатор Андрей Белостоцкий.