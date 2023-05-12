Курянин завоевал Гран-при на Международном фестивале

Кирилл представлял Курск Фото: Светлана ВОЛКОВА

Студент Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова Кирилл Токмаков взял Гран-при VII Международного фестиваля-конкурса «МУЗЫЧНАЯ СКАРБНIЦА»!

Творческое состязание проходило в городе Бобруйске Республики Беларусь. В нем приняли участие представители Беларуси, России, Армении, Молдовы, Казахстана, Израиля, Туниса. В составе жюри – преподаватели музыкальных вузов республики, композиторы, вокалисты. Его возглавил народный артист Беларуси, профессор Белорусской государственной консерватории Игорь Оловников.

Кирилл Токмаков учится в Курском музыкальном колледже им. Г.В. Свиридова на II курсе по специальности «Вокальное искусство». Курянин стал абсолютным победителем международного фестиваля-конкурса в номинации «Вокальное творчество (академический вокал СОЛО) 16-19 лет». Его преподаватель, талантливая певица Лариса Тараканова удостоена благодарности оргкомитета конкурса.

Поздравляем с большой победой Кирилла и Ларису Михайловну!