Более трех тысяч курян планируют привить от кори

Прививки против ковид также продолжают делать в регионе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В стране и в регионе продолжаются мероприятия по реализации стартовавшей 3 апреля подчищающей иммунизации против кори.

Управление Роспотребнадзора по Курской области разъясняет: подчищающая иммунизация от кори - это вакцинация непривитых и не болевших корью ранее, а также привитых однократно детей и взрослых.

В настоящее время ситуация по кори в стране контролируемая. Однако необходимо устранить пробелы в иммунизации населения, возникшие в связи с длительными ограничениями в период активного распространения коронавирусной инфекции, когда по объективным причинам графики вакцинации были частично нарушены, и те, кто должен быть привит в соответствии с Национальным календарем прививок, не смогли это сделать своевременно.

Плановой вакцинации подлежат дети от одного года до 17 лет и взрослые до 35 лет, не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках, а также взрослые от 36 до 55 лет, относящиеся к группам риска.

В регионе в рамках подчищающей иммунизации планируют привить более трех тысяч человек. Вакцина для проведения подчищающей иммунизации поступила и распределена по всем медицинским учреждениям области.