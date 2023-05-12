В Правительстве Курской области опровергли информацию о дефиците донорской крови

Спамеры рассылают призывы сдать кровь, при этом по некоторым указанным адресам никаких пунктов сдачи нет, сказали в Доме Советов Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Информационные атаки на жителей Курской области не прекращаются. В этот раз спамеры рассылают призывы сдать кровь. При этом по некоторым указанным адресам никаких пунктов сдачи крови нет.

В регионе нет дефицита донорской крови и ее компонентов, но донорам всегда рады! - сообщили в Правительстве региона.

Кстати, в этом году в регионе предусмотрено отремонтировать городскую поликлинику №2 и здание Курской центральной районной больницы. Таким образом, будет завершен ремонт всех поликлиник областного центра. В 2024 и 2025 годах пройдет реконструкция районных медучреждений.