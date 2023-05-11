Курский «ЮЗГУ-Атом» приблизился к чемпионскому титулу

Фото со страницы ВК "Северянка" в VK.

В Череповце продолжается второй тур турнира за 1-6-е места в чемпионате России по волейболу в высшей лиге «А» среди женских команд. Накануне, 10 мая, наш «ЮЗГУ-Атом» встречался с местной «Северянкой». Дабы сохранять шансы на чемпионский титул, хозяйкам площадки нужно было непременно побеждать. А успех курянок приближал их к золотым медалям. Первая партия завершилась в пользу «атомных» (25:18), две следующие выиграли хозяйки – 25:16 и 25:21. Но концовку встречи успешнее провели курянки – 25:20, 15:11 и суммарные 3:2.

Тем временем владимирский «Муром» в пяти партиях переиграл башкирскую «Уфимочку-УГНТУ», а дубль калининградского «Локомотива» оказался сильнее «Динамо» из Анапы (3:0).

После вчерашнего игрового дня «ЮЗГУ-Атом» продолжает единолично лидировать – 105 очков. В ТОП-3 входят «Северянка» (101) и «Локомотив-2» (93). Теперь сегодня, 11 мая, курские волейболистки сыграют с уфимским клубом. Начало поединка в 17:00.