Под Курском горел дом

В 10:07 10 мая в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Ивановка Солнцевского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №41 Солнцевского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По данным МЧС пожар потушили в 10:14.

В результате пожара повреждена комната в доме.

Огонь тушили 12 человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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