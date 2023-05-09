В Курской области завершается строительство нового корпуса интерната

Проживающим обеспечат не только комфорт, но и досуг, пообещал вице-губернатор Фото: Светлана ВОЛКОВА

В поселке Глушково на территории интерната для престарелых и инвалидов завершается строительство нового корпуса. Здание будет рассчитано на проживание 20 человек. Для будущих постояльцев здесь предусмотрены отдельные комнаты со своими кухнями и санузлами.

- Новый корпус строят в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Финансирование, в том числе региональное, составило более 100 млн рублей. Комнаты рассчитаны на двух человек, условия максимально приближены к домашним. Проживающим здесь обеспечат не только комфорт, но и досуг, - рассказал вице-губернатор Андрей Белостоцкий.

Строительство нового корпуса провели с опережением срока: вместо планируемой сдачи в эксплуатацию в 2024 году работы завершат в ближайшее время.

Всего в глушковском интернате на сегодняшний день проживает около 70 человек. Социальное учреждение вошло в проект «Дом, в котором живу» благотворительного фонда «Старость в радость», поддержанный Фондом президентских грантов. Благодаря этому интернат регулярно получает благотворительную помощь.