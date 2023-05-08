Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 мая 2023 5:27

Еще двое курян погибли в СВО

Это жители Железногорска и Рыльского района
Ольга ДАНИЛОВА
Печальные известия продолжают поступать в регион

Печальные известия продолжают поступать в регион

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Двое курян погибли в ходе специальной военной операции, об этом сообщили в Правительстве региона.

Житель Железногорска Валентин Алтухов погиб в зоне специальной военной операции, выполняя боевую задачу на территории Донецкой Народной Республики. 33-летний курянин отправился на фронт добровольцем.

16 марта 2023 года погиб житель Рыльского района, пулеметчик мотострелкового батальона Роман Гришаков. Роман Викторович родился 24 сентября 1988 года в многодетной семье. У него остались жена, сын, родители, братья и сестры.

- Соболезнуем родным и близким. Светлая память нашим воинам! - добавили в облПравительстве.