Еще двое курян погибли в СВО

Печальные известия продолжают поступать в регион Фото: Светлана ВОЛКОВА

Двое курян погибли в ходе специальной военной операции, об этом сообщили в Правительстве региона.

Житель Железногорска Валентин Алтухов погиб в зоне специальной военной операции, выполняя боевую задачу на территории Донецкой Народной Республики. 33-летний курянин отправился на фронт добровольцем.

16 марта 2023 года погиб житель Рыльского района, пулеметчик мотострелкового батальона Роман Гришаков. Роман Викторович родился 24 сентября 1988 года в многодетной семье. У него остались жена, сын, родители, братья и сестры.

- Соболезнуем родным и близким. Светлая память нашим воинам! - добавили в облПравительстве.