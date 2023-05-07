В Курске на пожаре погибли три человека

ЧП произошло на КЗТЗ Фото: Даниил НАЙХИН

В 05:06 07 мая в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире в на улице Ольшанского в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №20, ,ПСЧ № 6, ПСЧ № 4, СПСЧ № 1 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Огонь удалось потушить только через 40 минут - около шести утра. В квартире пожарные обнаружили тела трех человек - двух мужчин 74 и 44 лет и 69-летней женщины.

Огонь тушили 40 человек и 14 единиц техники, сообщили в МЧС региона.

Ущерб и причину пожара устанавливают.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.