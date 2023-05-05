В Курской области 6 мая пройдет акция "Сад Памяти"

Регистрация участников начнется в 9:00 вблизи хутора Нагорного Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 мая в 10:00 в Фатежском районе Курской области пройдет центральное мероприятие Международной акции «Сад Памяти» в рамках нацпроекта «Экология». Планируется высадить сто тысяч сеянцев красного дуба и сосны в виде геоглифа.

Участие в акции примут сотрудники Правительства и структурных подразделений Администрации Курской области, Фатежского района, работники предприятий и организаций региона, учащиеся, волонтеры, а также все желающие.

Регистрация участников начнется в 9:00 вблизи хутора Нагорного Фатежского района. Все желающие принять участие в акции могут узнать координаты и контакты на сайте «Сада Памяти» https://clck.ru/33pkXe.