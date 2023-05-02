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НовостиПроисшествия2 мая 2023 13:11

182 курянина обратились с жалобами на укусы клещей

В регионе от паразитов обработали около 190 гектаров территорий
Ольга ДАНИЛОВА
Курянам советуют соблюдать меры безопасности на природе

Курянам советуют соблюдать меры безопасности на природе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в медицинские организации Курской области по поводу присасывания клещей уже обратились 182 человека, в том числе 77 детей.

В регионе обработано около 190 гектаров территорий, где могут обитать клещи. При этом индивидуальная профилактика является наиболее эффективной.

Выходя на природу, отдавайте предпочтение светлой одежде, чтобы облегчить обнаружение прицепившегося клеща. Следует надеть куртку с капюшоном или заправить волосы под косынку или шапку, ворот рубашки плотно застегнуть, верхнюю часть одежды заправить в брюки, брюки заправить в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой. Рекомендуется каждые 15-20 минут проводить осмотры для обнаружения клещей. Для обработки одежды можно использовать специальные аэрозольные химические средства.

При обнаружении присосавшегося клеща примите меры по скорейшему его удалению. Предпочтительно обратиться в медицинское учреждение, рассказали специалисты.