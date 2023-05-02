В Курске иномарка сбила четырехлетнего ребенка

Авария произошла на Заводской Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 1 мая примерно в 22:11. 35-летняя женщина – водитель, управляя автомобилем «Мазда 6», ехала по улице Заводская со стороны Дейнеки в направлении улицы Малышева Курска. В пути следования, в районе дома №71 по улице Заводская, по предварительным данным, он сбила четырехлетнего ребенка.

- В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил ранения и был доставлен в ОБУЗ «КОДКБ № 2». По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, - сообщили в УМВД региона.

С 28 апреля по 1 мая в Курской области зарегистрировано десять ДТП с пострадавшими, в которых два участника дорожного движения погибли, десять человек получили ранения, трое из которых несовершеннолетние. За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 30 водителей, еще 13 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 12 водителей задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).