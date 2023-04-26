В Курске пройдут обменные гастроли театра кукол

Юных курян ждут на представление Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжается гастрольно-фестивальный тур «Весенняя карусель». В минувшие выходные состоялись обменные гастроли между театрами кукол Брянска и Курска.

Целых два дня артисты Курского государственного театра кукол радовали зрителей Брянска спектаклем «Веселые уроки». Коллеги из Брянского театра кукол представили на курской сцене постановку «Ищи ветра в поле». Гости из соседнего региона успели побывать в Коренной пустыни, а наши актеры познакомились с достопримечательностями Брянска. Гастроли прошли на ура!

Еще одно яркое представление «Весенней карусели» ждет жителей Курска и области 13 мая. В этот день покажут спектакль Белгородского театра кукол «Теремок».