В Курске на пожаре пострадала 11-летняя девочка

Горела двухкомнатная квартира на улице Дейнеки Фото: Даниил НАЙХИН

В 18:46 25 апреля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в квартире на улице Дейнеки в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №20, ПЧСЧ №6 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытии пожарные стали тушить огонь в квартире. Загорание по данным МЧС региона потушили в 18:59. В двухкомнатной квартире выгорела кухня, закопчены стены, повреждена мебель. Пострадала 11-летняя девочка.

Пожар тушили 18 человек и семь единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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