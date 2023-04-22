Курянин потушил пожар в своей квартире

В 03:35 22 апреля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о задымлении в квартире на улице Краснополянская в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №6 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

К моменту приезда пожарных возгорание потушил хозяин квартиры при помощи подручных средств. В результате пожара в двухкомнатной квартире в комнате огнем поврежден матрас. Пострадавших нет, сообщает МЧС региона.

Огонь тушили 14 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.