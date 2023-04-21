В Курске на Черняховского произошел пожар

В 14:53 20 апреля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о задымлении в многоквартирном жилом доме на улице Черняховского в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №6 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Пожар удалось потушить в 15:13. В результате пожара в жилом многоквартирном доме в одной из квартир повреждена обшивка балкона на площади два квадратных метра, сообщили в МЧС региона.

Огонь тушили 17 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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