В ДТП под Курском пострадали два человека

17 апреля в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими Фото: Даниил НАЙХИН

Авария произошла 17 апреля примерно в 16:35 на 41 километре автодороги "Курск-Касторное". 27-летний водитель, управляя автомобилям ВАЗ-2112, следуя со стороны Курска в направлении Щигров, по предварительным данным, не справился с управлением.

- В результате автомобиль перевернулся в левый кювет с последующим опрокидыванием. В ДТП водитель и 27-летняя девушка-пассажир, получили ранения и были доставлены в больницу, - рассказали в ГИБДД региона.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

17 апреля в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими, в которых три человека получили ранения.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 17 водителей, еще 2 водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Выявлено 41 пешехода, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 4238 нарушений ПДД РФ, из них 3941 нарушений скоростного режима.