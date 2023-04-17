Курская пенсионерка перевела почти 700 тысяч рублей мошенникам

Женщина поверила, что участвует в секретной операции Фото: Даниил НАЙХИН

По одной из самых распространенных схем обмана женщине позвонил человек, представившись правоохранителем. Он рассказал, что занимается поимкой преступников, которые пытаются оформить на курянку кредит. По его словам, пенсионерка обязана в этом помочь и подчиняться указаниям банковских работников, которые с ней свяжутся.

За разглашение информации о происходящем пугали уголовной ответственностью. И потерпевшая втайне от своих знакомых, соблюдая строгую секретность, стала исполнять требования мошенников.

Для этого ее направили в банк, где она взяла кредит в 400 тысяч рублей. Настоящий банковский работник переспрашивал, зачем понадобилась такая сумма, и не общается ли клиентка с мошенниками. Но женщина была непреклонна и наученная звонившими всячески игнорировал эти вопросы. Полученные деньги она отправила на счета и номера телефонов.

Этого преступникам оказалось недостаточно, они требовали, чтобы их жертва оформляла кредитные карты и также пересылала им деньги.

Общая сумма переводов составила 685 тысяч рублей, оформленных в кредит.

Когда все источники финансов закончились, мошенники предлагали занять у знакомых или начать продавать имущество.

Спустя четыре дня, обратившись в первый банк по пути следования, женщина все-таки поверила настоящим банковским сотрудникам, объяснившим, что ранее она общалась с преступниками, рассказали в УМВД региона.