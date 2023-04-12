В Курской области простились с двумя добровольцами

Оба мужчины погибли в ходе боев за Артемовск Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе простились с Сергеем Зуевым из села Верхний Любаж Фатежского района. Ему было 36 лет. В зону СВО он отправился добровольцем и погиб в бою под Артемовском.

Валерий Ульянцев погиб 16 марта в боях за город Артемовск Донецкой Народной Республики. Он родился в 1978 году в Калининградской области, но в завещании попросил похоронить его в Льговском районе Курской области, в селе Густомой, рассказали в администрации региона. У Валерия остался несовершеннолетний сын.

Соболезнуем родным и близким воинов. Светлая память.