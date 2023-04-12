В Курске полицейские ищут свидетелей жестокого убийства собаки

Полицейские устанавливают возможных свидетелей и очевидцев инцидента, который произошел на проспекте Плевицкой в Курске. Об этом сообщили в региональном УМВД. Ранее местные жители опубликовали в социальных сетях шокирующую запись. Мужчина на видео задушил собаку.

Автора записи и других курян, располагающих информацией о случившемся, просят связаться с сотрудником полиции по телефону 8-999-381-40-03 или по номеру дежурной части Северо-Западного отдела полиции 8(4712)58-33-90. Это должно помочь правоохранителям разобраться в случившемся.