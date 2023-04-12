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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 8:25

47-летний житель Курской области ответит в суде за убийство знакомого

Потерпевший скончался от множественных ударов
Анна ГРЕБЕНКИНА

47-летний житель Курской области ответит в суде за убийство знакомого. Правоохранители закончили расследование уголовного дела.

По данным регионального СУ СКР, ночью 31 января 2023-го пьяный обвиняемый находился в квартире на ул. Рокоссовского Железногорска. Он поссорился с 68-летним знакомым и сильно избил его. Множественные удары кулаками пришлись в область головы и туловища. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.