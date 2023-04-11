В Курской области пройдет фестиваль «Кожлянская игрушка встречает друзей»

В программе - соревнования ремесленников и мастер-классы по традиционным ремеслам
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курской области проведут первый межрегиональный фестиваль событийного туризма «Кожлянская игрушка встречает друзей»!
Событие запланировано 26-28 мая в Курске и Курчатове. Организаторы: Министерство культуры Курской области и Курский областной Дом народного творчества.
Самым насыщенным днем будет 27 мая. В парке Железнодорожников у областного Дворца культуры в Курске гостей ждут бесплатные мероприятия:
- соревнования ремесленников;
- мастер-классы по традиционным ремеслам;
- танцевальный- и граффитибаттлы;
- ярмарка;
- фолк-концерт.