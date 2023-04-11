В Курской области пройдет фестиваль «Кожлянская игрушка встречает друзей»

В программе - соревнования ремесленников и мастер-классы по традиционным ремеслам Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области проведут первый межрегиональный фестиваль событийного туризма «Кожлянская игрушка встречает друзей»!

Событие запланировано 26-28 мая в Курске и Курчатове. Организаторы: Министерство культуры Курской области и Курский областной Дом народного творчества.

Самым насыщенным днем будет 27 мая. В парке Железнодорожников у областного Дворца культуры в Курске гостей ждут бесплатные мероприятия:

- соревнования ремесленников;

- мастер-классы по традиционным ремеслам;

- танцевальный- и граффитибаттлы;

- ярмарка;

- фолк-концерт.