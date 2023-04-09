На зданиях в Курске появились портреты героев спецоперации

Фото: сайт правительства Курской области.

Портреты героев СВО разместили на зданиях областной библиотеки им. Н.Н. Асеева, драматического театра им. А.С. Пушкина и военкомата Сеймского округа. Об этом рассказали в правительстве региона. Баннеры Курску передало Российское военно-историческое общество.

Среди изображенных – 37-летний подполковник, выдающийся пилот Илья Сизов. Он стал самым результативным среди современных летчиков-истребителей в России. Принимает участие в СВО с первого дня в составе своего подразделения. Сизов уничтожил девять самолетов и три вертолета, а также несколько зенитно-ракетных установок. За боевые заслуги перед Отечеством ему вручена звезда Героя России. Сейчас он продолжает службу.

Еще один портрет - 44-летнего заместителя командира бригады морской пехоты гвардии, полковника Алексея Бернгарда. Высокое звание получил за умелое командование наступательной операцией на востоке Украины. Бойцы его подразделения успешно прорвали оборону в районе города Волноваха Донецкой области.

Фото: сайт правительства Курской области.

С похожей боевой задачей справился и 32-летний командир десантно-штурмового батальона гвардии, подполковник Александр Досягаев. Десантники под его руководством захватили опорный пункт в поселке Василевка. Получил несовместимые с жизнью ранение во время массового обстрела ВСУ.

Четвертый герой - 25-летний командир мотострелковой роты, старший лейтенант Егор Секержитский. Со своим подразделением он сопровождал тыловую колонну в Харьковской области. Бойцы попали в засаду, начался бой. Противник применил не только стрелковое оружие и минометы, но и танки. Секержитский сумел сохранить личный состав, вынес из-под обстрела и оказал первую помощь двум раненым, но сам погиб в бою.