В Курской области горел автомобиль

В 16:35 7 апреля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля на улице Набережная в Курчатове.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №7 Курчатова, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Загорание локализовано в 16:44, ликвидировано в 16:46. В результате пожара в автомобиле «Нисан Экстреил» поврежден капот. Пострадавших нет.

Пожар тушили девять человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причину пожара устанавливают, уточнили в МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.