В Курске открылась выставка "Магия бисера"

В музее археологии открылась экспозиция «Магия бисера». Так называется персональная выставка курянина Сергея Смирнова. На ней представлены сияющие работы с ликами святых, а также картины, вышитые крестиком.

Произведения автора – это олицетворение труда и большого стремления к жизни. Сергей Константинович обратился к творчеству, чтобы восстановить здоровье после инсульта. Для улучшения моторики он стал вышивать. Результат налицо – восстановились речь и способность к чтению.

Выставка продлится до 1 мая. Для посещения нужен входной билет в музей. Телефон для справок: 8 (4712) 54-91-95.