Кадр из фильма Фото: предоставлено организаторами

13 апреля в Курске в прокат выходит фильм «Зоськина заправка» (16+). Режиссером картины выступила Наталья Углицких, снявшая до этого комедию «На крючке», многочисленные сериалы. В этот раз Углицких сняла захватывающий фильм.

В главной роли - "звезда" одного из самых популярных российских сериалов «Реальные пацаны» Зоя Бербер. К ней присоединились: Вольфганг Черни, Никандр Кирьянов, Александр Самойленко и Григорий Сиятвинда.

Действие фильма разворачивается за одну ночь на заправке. За это время зритель испытает целый спектр самых разных эмоций — от грусти и тоски, до любви и обиды. Сюжет «Зоськиной заправки» очень необычный и заставляет держаться в напряжении до самого финала, который тоже оказывается очень непредсказуемым.

Актеры отлично играют, меняют личины, и до последнего непонятно, кто в этой истории друг, а кто враг.

Главная героиня мечтает о большой любви и приключениях, работая на обычной заправке. И она получает все то, о чем мечтала. Только вот будет ли она счастлива от такого исполнения желаний?

- Сценарий подкупил меня лихо закрученным сюжетом во главе которого – женщина. В герметичной истории разворачивается череда искренних и смелых поступков героини. Это честная история про женщину, которой движут чувства, вне зависимости от законности действий или правил созданных обществом. Эта история и эта героиня точно рифмуются со мной: женщина в окружении мужчин, которые играют в свои жестокие и опасные игры. Мужчины ждут, чью сторону она займет. В итоге, Зося выбирает — свою сторону, — говорит режиссер фильма Наталья Углицких.

Кстати, пронзительную песню для фильма, которая звучит в самом конце, написала Светлана Сурганова. И это еще один повод досмотреть эту необычную историю до конца.

Показ фильма с 13 апреля стартует в кинотеатре «5 звезд Курск».