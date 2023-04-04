В Курске идет ямочный ремонт

Планируется ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью на площади более семи тысяч квадратных метров Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Анатолий Лотков, в рамках муниципальных контрактов сегодня работы по ямочному ремонту идут на проспекте Вячеслава Клыкова (от ул. Сумской до ул. Бойцов 9-й Дивизии, по ходу движения транспорта), во 2-м и 3-м Шоссейных переулках, на Верхней Луговой (от Бойцов 9-й Дивизии до Дзержинского).

Работы горячей асфальтобетонной смесью выполняют ООО «Благоустройство», «Интеграл-Строй» и «КУРСКДОР». Уже запущены асфальтобетонные заводы. В первую очередь в Курске отрабатывают улицы, о которых сообщали пешеходы и водители, заверили в мэрии.

Всего в апреле и мае планируется ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью на площади более семи тысяч квадратных метров.