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НовостиДеловой Курск4 апреля 2023 14:15

В Курске идет ямочный ремонт

Сообщаем улицы, где ведут работы
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Планируется ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью на площади более семи тысяч квадратных метров

Планируется ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью на площади более семи тысяч квадратных метров

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Анатолий Лотков, в рамках муниципальных контрактов сегодня работы по ямочному ремонту идут на проспекте Вячеслава Клыкова (от ул. Сумской до ул. Бойцов 9-й Дивизии, по ходу движения транспорта), во 2-м и 3-м Шоссейных переулках, на Верхней Луговой (от Бойцов 9-й Дивизии до Дзержинского).

Работы горячей асфальтобетонной смесью выполняют ООО «Благоустройство», «Интеграл-Строй» и «КУРСКДОР». Уже запущены асфальтобетонные заводы. В первую очередь в Курске отрабатывают улицы, о которых сообщали пешеходы и водители, заверили в мэрии.

Всего в апреле и мае планируется ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью на площади более семи тысяч квадратных метров.