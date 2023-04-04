После двухдневного общения с мошенниками 45-летний житель Курской области лишился более миллиона рублей, взятых в кредит. Как сообщили в региональном УМВД, аферисты обманули потерпевшего по одной из самых стандартных схем.

Под видом банковских работников неизвестные позвонили клиенту и убедили в том, что на его имя оформили займы в трех финансовых учреждений. Затем последовала процедура «аннулирования кредитов» и перевод денег на «безопасный счет». Мужчине одобрили заявки сразу в нескольких банках. По указанию мошенников он приехал из районного центра в Курск, где перевел 1 миллион 190 тысяч рублей на продиктованные злоумышленниками счета.

Полицейские изъяли десятки чеков, подтверждающих финансовые операции. Их приобщили к материалам уголовного дела. Потерпевшему теперь предстоит ежемесячно выплачивать по 40 тысяч рублей для погашения кредитов.