Под Курском 12-летняя девочка попала по колеса «Мазды»

В Курском районе 12-летняя девочка попала по колеса «Мазды 6». Авария произошла 2 апреля около 17.35 на улице Санаторной деревни 1-я Моква. 25-летний водитель иномарки ехал со стороны трассы М2 «Крым» в направлении Курска. По предварительным данным, он сбил подростка, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в региональном УМВД, девочка получила травмы и попала в больницу. По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее сайт kursk.kp.ru сообщал, что 1 апреля в регионе произошло три аварии, в которых травмы получили семь человек.

А 2 апреля водитель «Лады» не справился с управлением и врезался в световую опору ЛЭП.