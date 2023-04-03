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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 12:32

В Курском районе водитель на «Ладе» врезался в световую опору

Пострадавшего госпитализировали
Анна ГРЕБЕНКИНА

Авария произошла в ночь на 2 апреля в районе д. № 7 по улице Объездной Курского района. Как сообщили в региональном УМВД, 24-летний водитель «Лады Гранта» ехал по автодороге М2 «Крым» со стороны Белгорода в сторону Москвы. По предварительным данным, он не справился с управлением и врезался в световую опору ЛЭП.

Водитель получил ранения и попал в городскую больницу №4. Правоохранители начали проверку по факту ДТП.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru,1 апреля в регионе произошло три аварии, в которых травмы получили семь человек.