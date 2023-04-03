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НовостиОбщество3 апреля 2023 12:13

Курян приглашают поучаствовать в создании маскировочных сетей для фронта

Занятия проходят в региональном отделении ДОСААФ
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: ДОСААФ по Курской области

Фото: ДОСААФ по Курской области

Курянам предлагают поучаствовать в создании маскировочных сетей для фронта. Волонтерская деятельность базируется в региональном отделении ДОСААФ. Добровольцы плетут масксети соответствующей расцветки для так называемого периода зеленки.

Обучают курян члены общественной организации «Помогаем нашим». На днях для юнармейских отрядов они провели мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, носилок и блиндажных свечей.

Помочь военным могут все желающие. Адрес штаба: ул. Сумская, 5, 3-й этаж.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (4712) 39-18-06.