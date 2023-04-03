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НовостиОбщество3 апреля 2023 8:48

Радио и телевидение отключат в апреле в Курской области

С 4 по 26 число пройдет профилактика
Анна ГРЕБЕНКИНА

В апреле в Курской области пройдут профилактические работы с прекращением вещания 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций. Об этом сообщили специалисты «Курской ОРТПЦ». В разных районах отключения пройдут с 4 по 26 апреля.

В Курске, Курчатове, Курском, Фатежском, Солнцевском, Золотухинском, Поныровском, Щигровском, Медвенском, Октябрьском, Курчатовском и Льговском районах твещание приостановят 17 апреля с 02:00 до 11:00.

Подробный график проведения работ размещен в мобильном приложении «Телегид» во вкладке «Вещание».