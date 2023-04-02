В Курске началась реконструкция трамвайных путей

В Курск поступят 22 низкопольных трамвая Фото: Даниил НАЙХИН

Работы организуют на участке от Восточного депо до АПЗ-20. Реконструкцию почти 3,5 километров трамвайных путей планируется завершить до конца июня, сообщает Правительство Курской области.

На первом этапе проведут демонтаж опор и контактной сети, затем полностью разберут верхнее устройство пути. Заключительный этап - строительство нового полотна трамвайного пути и монтаж контактной сети с опорами.

На период ремонта движение по трамвайному маршруту №1 будет осуществляться от остановки «Завод «Электроагрегат» до разворотного круга «Хлебозавод» и обратно.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области предупреждает автомобилистов о том, что во время ремонта трамвайных путей движение автотранспорта по улице 2-й Агрегатной будет ограничено.

Летом прошлого года между Курской областью и компанией «Мовиста Регионы Курск» заключено концессионное соглашение, в рамках которого реконструируют свыше 42 км трамвайных путей, трамвайное депо, восемь тяговых подстанций. Будет закуплено 22 низкопольных трамвая, добавили в облправительстве.