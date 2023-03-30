31 марта в Курской области будет до +10

Ночью пройдет мокрый снег Фото: Даниил НАЙХИН

31 марта в Курской области будет облачно. Ночью местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, днем местами небольшой дождь. Ветер западной четверти 7-12 метров в секунду. Температура - ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,10 до 0,13 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано, сообщает МЧС региона.