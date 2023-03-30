В Курской области в реке нашли тело мужчины

В 13.10 30 марта водолазами ОКУ «АСС Курской области» из реки Усожа в селе Жидеевка Железногорского района извлечено тело 50-летнего мужчины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

- Привлекалась группировка сил и средств, в составе десяти человек и четырех единиц техники, в том числе от МЧС России – два человека и одна единица техники, - сообщили в ГУ МЧС региона.

Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все меры безопасности при посещении водоемов!

При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».