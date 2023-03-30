Курский ансамбль стал лауреатом Международного конкурса

Курская земля богата талантами Фото: Светлана ВОЛКОВА

Фольклорный ансамбль «Ларец» стал лауреатом I степени Международного конкурса-фестиваля «Этномириада».

«Ларец» – это коллектив Курского областного Дома народного творчества. Его руководитель – заслуженный работник культуры РФ, обладатель премии «Душа России» Анна Кунавина.

Творческое соревнование проходило в Казанском государственном институте культуры в очно-заочном формате. Куряне представили две старинные песни Курской области. В отборочном туре они выступили с произведением «Ой, по улице туман» села Плехово Суджанского района. А в финале наши артисты исполнили танок-петельку «Звонок колокол благовещенский» села Илек Беловского района. Три воспитанницы Октябрьской ДШИ – ученицы Анны Вениаминовны – также заняли первые места. Среди них – самая младшая участница «Ларца» Василиса Авилова.

Поздравляем талантливых исполнителей и руководителя ансамбля с блестящими результатами!