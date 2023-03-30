Под Курском 18-летний водитель на ВАЗе сбил двух подростков

ДТП произошло в Железногорском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 29 марта примерно в 18:00. на 28 километре автодороги «Тросна-Калиновка» Железногорского района Курской области.

18-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21053, по предварительным данным, сбил двух пешеходов, своих ровестников. В результате ДТП оба пешехода получили ранения и были доставлены в больницу, рассказали в ГИБДД региона.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

29 марта в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими, в которых три человека ранения.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления авто два водителя.

Выявлено 59 пешехода, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 4018 нарушений ПДД РФ, из них 3678 нарушений скоростного режима.