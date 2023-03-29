Под Курском перевернулась "Лада"

28 марта два человека пострадали в ДТП в регионе Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 28 марта примерно в 09:40. в районе дома № 4 по улице Пенькозоводская поселка Золотухино Золотухинского района Курской области.

58-летний водитель, управляя автомобилем «ЛАДА ЛАРГУС» по предварительным данным не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель получил ранения и был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сообщили в ГИБДД региона.

28 марта в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими, в котором два участника дорожного движения получили ранения.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления пять водителей, еще трое отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Выявлено 54 пешехода, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 7382 нарушений ПДД РФ, из них 7041 нарушений скоростного режима.