По Курску пройдет "Экотакси"

Курян призывают сдавать мусор в переработку Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжит свою работу проект по сбору вторсырья Экотакси. Уже составлено расписание маршрутов на апрель.

2 апреля — первый маршрут:

- 10.00−10.20 — точка у входа в к-тр «Ассоль» (ул. Малышева, 2/23А)

- 10.30-10.50 — пр. Вячеслава Клыкова, 62 (парковка у дет.площадки)

- 11.00-11.20 — парковка ТЦ «Бумеранг» (ул.Студенческая, 20А)

- 11.40-12.00 — переулок Блинова, 2А (напротив ТЮЗа)

- 12.10-12.30 — ул. Челюскинцев, 25

- 12.50-13.10 — 1-я Вишневая улица, 1 (парковка у сквера Героев 16-й Воздушной Армии)

30 апреля — второй маршрут:

- 10.00-10.20 — парковка кинотеатр «Родина» (ул.Менделеева, 31)

- 10.30-10.50 — парковка ТЦ «Кристалл» (проспект Кулакова, 20)

- 11.00-11.20 — парковка справа от ТЦ «Куряночка» (между ул. Дзержинского, 69Б и ул. Дзержинского, 67)

- 11.40-12.00 — ул. Димитрова, 33 (парковка магазина «Магнит»)

- 12.20-12.40 — пр. Анатолия Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенским храмом)

- 12.50-13.10 — парковка гипермаркета «Европа-29» (пр. Победы, 48).

Участники проекта напоминают, что вторсырье перед сдачей необходимо подготовить.

Работа Экотакси проходила и в марте. За март участникам проекта удалось собрать более полутора тонн вторсырья.